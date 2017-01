Cerar: Pri zviševanju minimalne plače upoštevati vse vidike

Ljubljana, 27. januarja - Pri zviševanju minimalne plače je treba upoštevati razmerje do povprečne plače ter tudi morebiten vpliv na konkurenčnost gospodarstva in druge sisteme v državi, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ dejal premier Miro Cerar. V ZL poudarjajo, da veliko ljudi z minimalno plačo ne more preživeti.