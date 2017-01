O dvigu minimalne plače tudi na odboru DZ

Ljubljana, 20. januarja - Na predlog poslanske skupine ZL je dvigu minimalne plače danes razpravljal tudi pristojni parlamentarni odbor. Člani so se strinjali, da je zvišanje potrebno, na različnih bregovih pa so bili pri vprašanju, kolikšno naj bi bilo. V ZL menijo, da bi se morala minimalna plača januarja zvišati na 645 evrov in septembra na 700 evrov neto.