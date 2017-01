Na letni konferenci Fidesa podprli zamrznitev zdravniške stavke za dodatni mesec

Ljubljana, 20. januarja - Na današnji letni konferenci zdravniškega sindikata Fides so delegati podprli predlog glavnega stavkovnega odbora, da se zamrznitev stavke podaljša za dodatni mesec, torej do začetka marca. Kot so sporočili iz Fidesa, so sicer delegati to storili le s težavo, a z namenom, da dajo vladi možnost celovite rešitve njihovih stavkovnih zahtev.