Ministrstvo in Fides o kolektivni pogodbi s čim manj medijskega trušča

Ljubljana, 11. januarja - Ministrstvo za zdravje in zdravniški sindikat Fides sta danes nadaljevala pogajanja o spremembah kolektivne pogodbe za zdravnike. Tako na ministrstvu kot v Fidesu o podrobnostih predlogov, s katerimi so sedli za pogajalsko mizo, niso želeli govoriti. Dogovorili so se namreč, da si bodo prizadevali za pogajanja s čim manj medijskega trušča.