Koprodukcijska Vojna in mir o večnih fenomenih, ki se ne spreminjajo

Ljubljana, 20. januarja - Osrednji dogodek festivala Tolstoj, iskalec resnice v Cankarjevem domu je koprodukcijska predstava Vojna in mir po istoimenskem pisateljevem romanu. Dramatizacije in uprizoritve se je skupaj s slovenskimi igralci lotil v Franciji živeči romunski režiser Silviu Purcarete. Predstava, katere premiera bo v soboto, sporoča, da so osnovni fenomeni večni.