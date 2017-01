Zima in pomlad v CD v znamenju Tolstojevega festivala

Ljubljana, 6. januarja - V Cankarjevem domu se bo z odprtjem dokumentarne razstave o Levu Nikolajeviču Tolstoju 11. januarja začel Festival Tolstoj, iskalec resnice, ki bo do aprila osvetljeval Tolstojevo literaturo in njegov svetovni nazor. Med osrednjimi dogodki bo predstava Vojna in mir, ki v režiji Silvia Purcareteja nastaja v koprodukciji z ljubljansko Dramo in MGL.