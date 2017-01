Prve delegacije navdušene nad slovenskim paviljonom na Zelenem tednu v Berlinu

piše posebna poročevalka STA iz Berlina Martina Kolenc

Berlin, 20. januarja - Prve delegacije ministrov so nad slovenskim razstavnim prostorom na berlinskem Zelenem tednu navdušene, predvsem nad vpogledom v življenje čebel, ki ga predstavlja interaktivni paviljon Čebelji svet. Obiskali so ga že evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan, nemški kmetijski minister Christian Schmidt in berlinski župan Michael Müller.