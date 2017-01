Berlin bo zaživel v znamenju Zelenega tedna

Berlin, 20. januarja - V Berlinu bodo danes odprli 82. mednarodni sejem za hrano, kmetijstvo in hortikulturo Zeleni teden, ki bo potekal do 29. januarja. Slovenija letos na njem izpostavlja pomen čebel in čebelarstva ter predstavlja tradicionalno kulinariko. Udeležuje se ga tudi kmetijski minister Dejan Židan z ekipo, ki bo sodeloval tudi na vrhu kmetijskih ministrov.