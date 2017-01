Tudi danes močna burja na Primorskem, na avtocestah možnost manjših zametov

Ljubljana, 17. januarja - Na Primorskem bo danes in v sredo še pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrost vse do 140 kilometrov na uro, opozarja agencija RS za okolje (Arso). Po poročanju prometnoinformacijskega centra lahko vozniki danes v Vipavski dolini ter med Postojno in Divačo pričakujejo težave v prometu zaradi burje, nanosov snega in zmanjšane vidljivosti.