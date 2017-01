Na Primorskem v torek močna burja, možnost manjših zametov na avtocestah

Ljubljana, 16. januarja - Na Primorskem bo v torek in sredo pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrost do 140 kilometrov na uro, opozarja Arso. Dars pa na svoji spletni strani zaradi napovedanega sneženja opozarja na poslabšano vidljivost in možnost manjših zametov na nekaterih avtocestnih odsekih. Ponoči in v torek bo morje ob obali močno vzvalovano.