Nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Ilinka Todorovski

Ljubljana, 16. januarja - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji seji za novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev imenoval dolgoletno televizijsko novinarko in urednico Ilinko Todorovski, je za STA povedal predsednik sveta Miran Zupanič. Predstavitev kandidatov in svetniško glasovanje sta sicer potekala za zaprtimi vrati.