Poleg Fillija neuradno še štirje kandidati za generalnega direktorja RTVS

Ljubljana, 3. januarja - Zdajšnji v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Marko Filli je danes za STA potrdil, da znova kandidira za vodilno mesto v zavodu. Iz neuradnih virov pa je STA izvedela, da so kandidature do izteka razpisnega roka vložili tudi Uroš Grilc, Irena Ostrouška, Igor Rozman in Igor Kadunec.