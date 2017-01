Židan z dosedanjim delom obiska v Rusiji zadovoljen

Moskva, 16. januarja - Kmetijski minister Dejan Židan, ki je danes kot minister in podpredsednik vlade začel dvodnevni obisk v Rusiji, je z dosedanjim delom obiska zadovoljen, saj so dosegli njegove cilje. Med drugim se je srečal z ruskim ministrom za kmetijstvo Aleksandrom Tkačjovom in mu skupaj s predstavniki slovenskih podjetij predstavil možnosti sodelovanja.