Židan na obisku v Rusiji

Moskva, 16. januarja - Kmetijski minister Dejan Židan kot minister in podpredsednik vlade danes začenja dvodnevni obisk v Rusiji. Namen obiska, na katerem Židana spremljajo gospodarska delegacija ter predstavniki znanstvenih institucij, je nadaljnja pospešitev in širitev gospodarskega ter drugega sodelovanja z Rusijo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.