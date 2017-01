Ob obletnici poudarili odličnost diplomatskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo

Ljubljana, 16. januarja - Nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedel je danes ob odprtju razstave 25 let nemško-slovenskih odnosov v Ljubljani dejal, da so nemško-slovenski odnosi zgodba o uspehu. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Darja Bavdaž Kuret pa je dodala, da odnose med državama odlikujejo podobne vrednote in sorodnost v razmišljanju.