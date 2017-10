Začenja se sklop prireditev ob 25. obletnici konstituiranja prvega DZ

Ljubljana, 9. oktobra - V državnem zboru začenjajo sklop prireditev, s katerimi bodo zaznamovali 25 let od konstituiranja prvega DZ, kar se je zgodilo 23. decembra 1992. Za uvod bosta poskrbela predsednik in generalna sekretarka DZ, Milan Brglez in Uršula Zore Tavčar, ki bosta danes v ljubljanski Vili Podrožnik sprejela nekdanje predsednike in generalne sekretarje DZ.