S torkom malenkost cenejša 95-oktanski bencin in dizel

Ljubljana, 16. januarja - Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, se bosta opolnoči znižali, in sicer za 0,4 centa po litru. Tako bo po novem neosvinčeni 95-oktanski bencin stal 1,298 evra, dizelsko gorivo pa 1,198 evra, so sporočili iz OMV Slovenija.