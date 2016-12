Leto 2016 prineslo delno liberalizacijo trga naftnih derivatov

piše Karmen Kleiderman

Ljubljana, 31. decembra - Leto 2016 je na trg naftnih derivatov prineslo delno sprostitev cen, z aprilom so se v celoti sprostile cene neosvinčenega 100-oktanskega bencina in kurilnega olja, novembra pa je vlada sklenila trgovcem prepustiti določanje cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob avtocestah in hitrih cestah. Vlada bo z liberalizacijo nadaljevala.