Ljubljanski in kranjski policisti v le dveh urah odkrili več kot 130 telefoniranj med vožnjo

Ljubljana/Kranj, 16. januarja - Policisti ljubljanske in kranjske policijske uprave so danes v le dveh urah poostrenega nadzora prometa odkrili več kot 130 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon. Nadzor so izvedli v okviru 14-dnevne preventivne akcije Vozimo pametno!, ki je usmerjena zoper uporabo telefonov in drugih naprav, ki med vožnjo zmanjšujejo voznikovo pozornost.