V Oslu zaradi onesnaženja začasno prepovedujejo dizelska vozila

Oslo, 16. januarja - Oblasti v norveški prestolnici Oslo bodo ta teden za najmanj dva dneva prepovedale vožnjo z avtomobili z dizelskim motorjem, da bi tako prispevali k zmanjšanju onesnaženosti zraka. To je med drugim razjezilo voznike, ki so leta 2006 dizelska vozila izbrali prav na podlagi spodbud oblasti. Dizelski motorji so takrat namreč veljali za čistejše.