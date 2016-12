V Madridu zaradi smoga omejujejo promet

Madrid, 28. decembra - Zaradi povečanega onesnaženja zraka so oblasti španske prestolnice Madrid dvignile opozorilo zaradi smoga na tretjo stopnjo oz. drugo najvišjo in začele omejevati promet. Od četrtka bodo tako na madridski obvoznici uvedli sistem par-nepar, že danes pa so znižali tudi omejitve hitrosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.