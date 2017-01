Obama se je v Chicagu poslovil od Američanov

Chicago, 11. januarja - Ameriški predsednik Barack Obama je v torek zvečer v Chicagu opravil svoj zadnji predsedniški govor, preden bo 20. januarja predal oblast novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga ni omenjal. V govoru je opisal dosežke zadnjih osmih let, kar je vodil ZDA, in se zahvalil vsem po vrsti od prostovoljcev do soproge Michelle.