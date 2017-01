Demokrati v senatu se upirajo ukinitvi Obamove zdravstvene reforme

Washington, 10. januarja - Demokrati v ameriškem senatu so v ponedeljek zvečer uprizorili noč govorov v podporo zdravstveni reformi predsednika ZDA Baracka Obame, ki so jo republikanci skušali ukiniti vse od leta 2010, novoizvoljeni predsednik Donald Trump pa je med kampanjo obljubil, da bo to dejansko storil na dan inavguracije.