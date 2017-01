ZDA uvedle sankcije proti šefu ruske zvezne policije

Washington/Moskva, 10. januarja - Finančno ministrstvo ZDA je v ponedeljek seznam sankcij proti Rusom, obtoženim kršenja človekovih pravic, povečalo za pet oseb. Med njimi je tudi vodja ruskega preiskovalnega odbora - ruske različice FBI - Aleksander Bastrikin, in to zaradi zastrupitve Aleksandra Litvinenka leta 2006. Kremelj je ocenil, da bo to še poslabšalo odnose med državama.