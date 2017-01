Obveščevalno poročilo Putina in Rusijo dolži vplivanja na volivce v korist Trumpa

Washington, 7. januarja - Ameriške obveščevalne agencije so takoj po srečanju novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa z obveščevalnimi šefi objavile poročilo z neposredno obtožbo Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina o kampanji vplivanja na ameriške volivce, da zavrnejo demokratko Hillary Clinton in izberejo Trumpa.