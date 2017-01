Marprom po uspešni Zlati lisici v odpiranje novih prog

Maribor, 9. januarja - Mariborsko javno podjetje Marprom, ki upravlja z žičniškimi napravami na Pohorju, je zadovoljno z organizacijo svojih nalog na Zlati lisici in pojasnjuje, da so ga kot dobrega partnerja, ki je ustrezno pripravil progo za smučarke, prepoznali tudi organizatorji tekem. Ob tem za naslednje dni napoveduje odpiranje novih prog in nadaljnji dober obisk.