Za Marprom leto 2016 prelomno

Maribor, 24. decembra - Za javno podjetje Marprom je bilo leto 2016, ko so obeležili 90 let potniškega prometa v Mariboru, po besedah direktorja Bernarda Majheniča prelomno. Kupili in odprli so nove avtobusne delavnice, ob tem pa pridobili dolgoročno koncesijo za upravljanje žičnic na Mariborskem Pohorju. Turistično dejavnost bodo tako lahko končno začeli razvijati.