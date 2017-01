Člani gibanja Pet zvezd izglasovali prestop od evroskeptikov k liberalcem

Rim, 9. januarja - Člani italijanskega populističnega gibanja Pet zvezd so se v spletnem glasovanju, ki je potekalo v nedeljo in danes, odločili za odhod iz evroskeptične skupine Evropskega parlamenta Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) in s tem za pridružitev Zavezništvu liberalcev in demokratov za Evropo (Alde).