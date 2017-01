Grillo za pridružitev gibanja Pet zvezd k Aldeju

Rim, 8. januarja - Vodja italijanskega gibanja Pet zvezd (M5S) Beppe Grillo je danes člane presenetljivo pozval k spletnemu glasovanju o nadaljnji usodi M5S v Evropskem parlamentu. Namignil je, da se zavzema za odhod iz evroskeptične skupine Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD), v kateri so skupaj z britanskim Ukipom, in pridružitev k liberalcem (Alde).