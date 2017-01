Iraške sile v boju proti IS pri Mosulu dosegle Tigris

Mosul, 8. januarja - Elitne sile iraške vojske, ki skušajo iz rok skrajne Islamske države (IS) iztrgati Mosul, so danes prvič dosegle reko Tigris, ki mesto deli na dva dela. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njihov predstavnik, so reko dosegli pri četrtem mostu v mestu.