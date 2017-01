V Revozu zagon serijske proizvodnje po prazničnem kolektivnem dopustu

Novo mesto, 9. januarja - V novomeškem Revozu so po kolektivnem prazničnem dopustu, ki so ga delavci nastopili po popoldanski izmeni 23. decembra, davi zagnali celotno serijsko proizvodnjo. Pred tem so v tovarniških obratih izvedli posamezna in določena dela, v proizvodnih obratih pa postopen zagon delov proizvodnje, ki so potrebni pred zagonom celotne montaže.