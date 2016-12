Revoz prihodnje leto v znamenju vrnitve clia

Novo mesto, 23. decembra - V novomeškem Revozu nameravajo konec februarja prihodnje leto zdajšnji proizvodnji vozil twingo in smart forfour dodati še proizvodnjo novega clia 4 in delo nadaljevati v dveh in pol izmenah. Priprave za omenjeni projekt potekajo po načrtih, glavnino dodatnih delavcev zanj, predvidoma 300 do 500, nameravajo zaposliti prihodnje leto.