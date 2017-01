Po prvi analizi beli prah v DZ ni nevaren

Ljubljana, 4. januarja - Beli prah, ki so ga s pisemsko pošiljko danes prejeli v DZ, po prvi analizi ni nevaren, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Rezultati hitrega testa na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo na veterinarski fakulteti namreč kažejo, da je snov negativna na antraks in bioagense. Končni test bo sicer znan v prihodnjih dneh.