V DZ so prejeli pošiljko z belim prahom

Ljubljana, 4. januarja - V vložišču državnega zbora so okoli 12. ure prejeli pisemsko pošiljko z belim prahom. Oseba, ki je bila v stiku s pošiljko, bo do zaključka analize v izolaciji. Policisti in gasilci pa v DZ izvajajo vse aktivnosti, ki so ob takšnih dogodkih predvidene, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.