Pomol na portoroški plaži trenutno še zaprt

Portorož, 4. januarja - Pomol na osrednji portoroški plaži, ki se je v nedeljo pod težo množice obiskovalcev ugreznil, je trenutno še zaprt in zavarovan, je za STA pojasnil direktor Okolja Piran Alen Radojkovič. Stanje pomola še analizirajo in ga bodo do začetka kopalne sezone sanirali, prav tako pa bodo šli preverit nosilnost posameznih pomolov, je še napovedal.