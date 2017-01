V Portorožu rekordni novoletni skoki v morje

Portorož, 1. januarja - Tradicionalni novoletni skoki v morje v Portorožu so spet podirali rekorde. Tako se je skokov po prvih podatkih udeležilo kar 545 ljudi oz. približno sto več kot lani. Na prireditvi so sicer prevladovali Slovenci, organizatorji pa so našteli udeležence iz okoli deset različnih držav. Prireditev je z obale spremljalo okoli 5000 ljudi.