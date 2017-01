Slovenskim policistom na smučiščih pomagata policista s Hrvaške

Ljubljana, 4. januarja - Hrvaška policista med 2. in 11. januarjem slovenskim policistom pomagata pri zagotavljanju varnosti na smučiščih na Rogli, Kopah in v Kranjski gori. Zaradi zimskih šolskih počitnic na Hrvaškem bo v tem obdobju namreč na strminah slovenskih smučišč kar nekaj hrvaških turistov, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.