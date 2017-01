Na smučanje se pripravlja približno 200.000 Hrvatov

Zagreb, 3. januarja - Tudi letos se bo med 150.000 in 200.000 hrvaških državljanov odpravilo na smučanje, večinoma v Avstrijo, Italijo in Slovenijo, kažejo podatki hrvaških turističnih agencij. Slovenska smučišča so priljubljena predvsem med hrvaškimi družinami z manjšimi otroki. V agencijah pričakujejo nekoliko več prodanih smučarskih aranžmajev kot lani.