V šempetrski bolnišnici obdarili prvorojeno v letošnjem letu

Šempeter pri Gorici, 4. januarja - Prvega januarja sta se v porodnišnici šempetrske bolnišnice rodili dve deklici, prva ob 9. uri. V letošnjem letu so se doslej rodili že trije dečki in dve deklici, v lanskem letu pa so se razveselili 618 otrok, med njimi osmih parov dvojčkov. Zadnji otrok v letu 2016 je bil deček, ki se je rodil ob 17.45.