Prvi deček letos rojen v Kranju, prva deklica v Ljubljani

Ljubljana, 1. januarja - Prvi novorojenček v novem letu v slovenskih porodnišnicah se je rodil minuto čez polnoč, in sicer je bil to deček v Kranju. Tam se lahko pohvalijo tudi z zadnjim porodom v starem letu, ko se je malo pred polnočjo rodila deklica. Prva deklica letos pa se je rodila v Ljubljani ob 1.33, so za STA povedali v tamkajšnji porodnišnici.