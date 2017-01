V Sloveniji v lanskem letu 19.798 porodov

Ljubljana, 3. januarja - Lani je bilo v slovenskih porodnišnicah po neuradnih podatkih 19.798 porodov, kar so 203 porodi manj kot v letu 2015, so objavili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Najmanj otrok se je po letu 1988 rodilo leta 2003, in sicer le 17.160. Od takrat pa do leta 2010 je število rojenih otrok naraščalo, od leta 2011 pa število spet upada.