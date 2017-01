Erjavec na posvetu diplomacije: Izzivi ostajajo enaki kot lani

Brdo pri Kranju, 3. januarja - Zunanji minister Karl Erjavec je na 21. posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju dejal, da nas v letošnjem letu čakajo takšni izzivi kot v preteklem, to so migracije, terorizem in varnost. V naši soseščini nismo uspeli rešiti nobene krize, zato situacija ostaja podobna kot lani, je poudaril.