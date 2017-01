Slovenski diplomati začenjajo redni letni posvet

Brdo pri Kranju, 3. januarja - Slovenski veleposlaniki in vodje slovenskih konzularnih predstavništev se bodo danes na Brdu pri Kranju zbrali na vsakoletnem, letos že 21. posvetu slovenske diplomacije. Posvet bo trajal do četrtka, v nagovorih vrha slovenske politike pa bodo dobili tudi glavne usmeritve za delo v letu 2017 in naprej.