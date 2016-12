Brglez za Dnevnik: Koalicija lahko zruši samo sebe, opozicija je ne more

Ljubljana, 31. decembra - "Koalicija je toliko trdna, da lahko zruši samo sebe, ne more pa je zrušiti opozicija," je v intervjuju za Dnevnikov Objektiv povedal predsednik DZ Milan Brglez. Kot je dodal, je tudi Karl Erjavec sam ne more zrušiti, saj bi se za to moralo strinjati vsaj še 11 njegovih poslancev, to pa po prepričanju Brgleza ni tako preprosto.