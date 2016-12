Z državno proslavo smo zaznamovali dan samostojnosti in enotnosti

pripravili Alenka Potočnik in Mojca Zorko

Ljubljana, 23. decembra - Natanko 26 let po plebiscitarni odločitvi za samostojnost smo z državno proslavo zaznamovali dan samostojnosti in enotnosti, hkrati pa tudi 25. obletnico sprejema in razglasitve slovenske ustave. Predsednik DS Mitja Bervar je v slavnostnem govoru na proslavi ocenil, da je prišel čas, da se od besed usmerimo k dejanjem.