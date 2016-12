V Bovcu so s podelitvijo nagrad sklenili festival filmov o športu in naravi Boff

Bovec, 31. decembra - S podelitvijo nagrad so v Bovcu v petek sklenili jubilejni 10. Bovec Outdoor Film Festival (Boff). Žirija je nagradila filme Dodojevo zadovoljstvo v kategoriji dolgih športnih filmov, Poumaka v kategoriji kratkih športnih filmov in Sveta (ne)sveta reka v kategoriji filmov o naravi in ekologiji.