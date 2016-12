V Bovcu jubilejni 10. festival filmov o športu in naravi Boff

Bovec, 27. decembra - V Bovcu se bo danes začel 10. Bovec Outdoor Film Festival (Boff). Na festivalu filmov o športu in naravi bodo v štirih večerih prikazali 38 filmov v treh tekmovalnih kategorijah in še dveh programih. Od danes do četrtka bodo projekcije v Stergulčevi hiši, v petek pa bo na sporedu veliki zaključni dogodek v dvorani Kulturnega doma Bovec.