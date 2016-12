Ljubljana, 1. januarja - V mrzli, a jasni noči smo se opolnoči poslovili od starega leta 2016 in vstopili v novo leto 2017. V številnih mestih in trgih so pripravili silvestrovanja na prostem, na katerih je praznovalo več deset tisoč ljudi. Nebo nad nekaterimi mesti je razsvetlil ognjemet.