Finance: Za 2017 vam želim, da vas nehajo zajebavati (30. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Če računate na zelo slab scenarij, je v resnici vse lahko le boljše. 2016 vidim kot leto, ko se je regresija uresničila v konkretnih ljudeh in situacijah. Še slabše je, progresivne ideje so že tako nore, da vodijo v propad. Pa ne le to, so nevarne, v Financah piše Simona Toplak.