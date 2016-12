Delo: Streznitev (30. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Ko je naša komaj rojena država razdeljevala nekdanje družbeno premoženje, je sklenila po desetino vsakega podjetja nameniti za poplačilo nacionalizacijskih krivic in za pokrivanje vrzeli v pokojninski blagajni. A politika je čez leta na to pozabila in je večino naložb prodajno zaklenila, v Delu piše Maja Grgič.